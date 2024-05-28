Продолжается прием заявок на конкурс «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания»

Продолжается прием заявок на участие в заочном этапе второго Всероссийского конкурса детей и молодежи «Юный Управдом — созидатель благоприятной среды проживания».

Конкурс направлен на достижение целей федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда», в том числе на развитие и создание механизма прямого участия граждан в формировании комфортной городской среды.

Участниками Конкурса могут стать дети и молодые граждане в трех возрастных категориях: 10-13 лет (категория «Домовенок»), 14-17 лет (категория «Юный управдом»), 18-30 лет (категория «Молодой специалист в сфере управления городским хозяйством»).

Заочный этап конкурса проводится в апреле-ноябре 2024 года, а финальный этап — в декабре 2024 года в Москве.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте проекта.