Продолжается прием заявок на конкурс «Лидеры в интересах женщин»

В Министерстве труда и социальной защиты РФ сообщили, что в рамках ПМЭФ официально был дан старт новому конкурсу среди работодателей «Лидеры в интересах женщин».

Конкурс реализуется с 2020 года Советом Евразийского женского форума при Совете Федерации Федерального Собрания РФ в целях выявления и масштабирования лучших корпоративных программ, направленных на создание условий для работающих женщин эффективного совмещения профессиональных и семейных обязанностей, содействия их профессиональному долголетию.

Соорганизаторами и партнерами конкурса в 2025 году выступают АНО «Институт демографического развития», НИУ ВШЭ, Институт демографической политики имени Д. И. Менделеева и экспертный совет ЭКГ – рейтинга.

В текущем году победители конкурса будут иметь возможность повысить уровень ЭКГ-рейтинга и представить свои корпоративные демографические программы в рамках проекта «Карта ответственного бизнеса».

Заявки принимаются до 30 сентября.