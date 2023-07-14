Продолжается прием заявок на конкурс «Микрогранты» от Росмолодежи

Продолжается прием заявок на конкурс Росмолодежь.Гранты «Микрогранты». Все желающие принять участие в мероприятии могут подать заявку до 3 августа посредством системы «Молодежь России» .

В конкурсе могут принять участие жители РФ, в том числе граждане, которые постоянно проживают на территориях ДНР и ЛНР, в возрасте от 14 до 35 лет.

Победителей определят в 18 номинациях. В их числе – #помни, #стирай_границы, #создавай_возможности, #расскажи_о_главном и другие.

Конкурс направлен на выявление и поддержку малых социальных проектных инициатив, а также на получение опыта социального проектирования и участие в грантовых конкурсах. Размер предоставляемого гранта составит до 100 тысяч рублей.