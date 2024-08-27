До 12 сентября продолжается прием заявок на конкурс «Росмолодежь.Гранты 2 сезон». Его проводит Федеральное агентство по делам молодежи с целью вовлечения молодежи в творческую деятельность и социальную практику, а также повышения гражданской активности и создания эффективной системы социальных лифтов для самореализации молодежи.

Принять участие в конкурсе могут молодые авторы социальных проектов — граждане России в возрасте от 14 до 35 лет включительно. Подать заявку можно на платформе «Молодежь России».

Победителей определят в 18 номинациях: #создавай_возможности, #развивай_среду, #объединяй, #защищай, #стирай_границы, #сохраняй_природу, #двигай_сообщества, #вдохновляй, #делись_опытом, #береги, #открывай_страну, #будь_здоров, #помни, #расскажи_о_главном, #родные_любимые, #МЫВМЕСТЕ, #Ты_не_один, #вклад_в_будущее.

Проекты, одержавшие победу, рекомендованы к реализации с января по декабрь 2025 года. В этом сезоне максимальный размер гранта на поддержку идеи составляет один миллион рублей.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена здесь.