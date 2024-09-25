Продолжается прием заявок на конкурс СМИ на лучшее освещение проблем защиты прав человека

До 1 ноября продолжается прием заявок на конкурс СМИ и информационно-просветительских ресурсов на лучшее освещение проблем защиты прав человека и правозащитной деятельности. Его проводит Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская.

Цель конкурса — правовое просвещение населения в области прав и свобод человека и гражданина, что является одной из важных задач уполномоченного.

Конкурс проводится по трем номинациям: «Правовое просвещение», «Профессия — правозащитник» и «Лучший правовой блог».

На конкурс допускаются работы, опубликованные либо вышедшие в эфир с 1 ноября 2023 года по 31 октября 2024 года. Материалы принимаются на адрес электронной почты upch_press@mosreg.ru с пометкой «На конкурс» в следующих форматах: PDF-файлы для печатных СМИ, видео- и аудиоматериалы, а также активные интернет-ссылки. Награждение победителей состоится в ноябре.

Подробная информация об условиях участия в конкурсе представлена на сайте уполномоченного.