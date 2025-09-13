Продолжается прием заявок на конкурс «Среда возможностей». Он организован Фондом Тимченко для поддержки инициатив, которые создают условия для развития и самореализации подростков на малых территориях, внедряют новые практики и подходы. Его особенностями являются учет интересов и потребностей детей, их активное участие в разработке и реализации проектов, а также вовлечение местных сообществ в создание возможностей для их развития.

Цель конкурса — раскрытие потенциала детей, живущих на малых территориях, для их успешной жизненной самореализации путем создания поддерживающей и развивающей среды.

К участию приглашаются НКО, бюджетные организации (социальные учреждения, центры дополнительного образования, библиотеки, музеи, дома культуры и др.), ведущие свою деятельность в населенных пунктах с численностью жителей до 70 000 человек. Победители получат финансовую поддержку до 1 млн руб., экспертное и методическое сопровождение, возможность обучения, обмена опытом и участия в мероприятиях Фонда.

Прием заявок длится до 30 октября и проходит на территории восьми федеральных округов: Центральный, Северо-Западный, Приволжский, Южный, Северо-Кавказский, Уральский, Сибирский, Дальневосточный.

Подробная информация о конкурсе представлена здесь.