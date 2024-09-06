Продолжается прием заявок на конкурс «Золотой пиксель Подмосковья»

До 30 сентября продолжается прием заявок на конкурс на соискание премии Министерства информации и молодежной политики Московской области «Золотой пиксель Подмосковья» в сферах интернет-блогов и социальных сетей.

На конкурс принимаются авторские работы, материалы и проекты, размещенные в социальных сетях и направленных на создание нового интересного образа Подмосковья как территории успешного социально-экономического, технологического и культурного развития, популяризацию исторического и культурного наследия Подмосковья, его туристического потенциала, а также посвященные сохранению и формированию патриотических ценностей в обществе.

Принять участие в конкурсе могут совершеннолетние граждане России. В номинации «Лучший блогер» на платформе Likee к участию допускаются лица, достигшие 10 лет.

Подать заявку и найти подробную информацию об условиях участия можно на сайте проекта.