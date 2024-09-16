Продолжается прием заявок на международный фотоконкурс «Русская цивилизация»

Продолжается прием заявок на восьмой международный фотоконкурс «Русская цивилизация». В его рамках учреждена специальная номинация ФГБУ «Дом народов России» — «Многодетная семья России».

Спецноминация была учреждена в прошлом году в рамках задач Стратегии народосбережения на период до 2050 года.

Подать заявку можно на сайте фотоконкурса «Русская цивилизация» до 5 октября включительно.

Заявки необходимо подать в номинацию «Семейные ценности» с пометкой «Многодетная семья России». Важно добавить в описание к своей фотоработе.

Авторы лучших работ и герои фотографий будут награждены ценными призами в Москве на Всероссийском форуме «Народы России».