Продолжается прием заявок на отбор лучших практик для старшего поколения

АНО «Национальные приоритеты» в рамках нацпроекта «Демография» совместно с Министерством труда и соцзащиты РФ запускает пятый Всероссийский отбор лучших практик активного долголетия.

Задача отбора — выявление и тиражирование лучших практик работы для старшего поколения в России по стандартам концепции активного долголетия.

К новому отбору приглашаются российские юридические лица любой организационно-правовой формы, а также физические лица — граждане РФ.

Прием практик осуществляется по следующим направлениям: здоровый образ жизни; активная жизнь: культура, туризм, волонтерство; образование и занятость; медицинский и социальный уход, общественная забота и профилактика; практика для мужчин 60+.

Отобранные лучшие практики будут опубликованы на платформе «Смартека» и портале нацпроектов России для распространения в регионах.

Призовой фонд составит пять миллионов рублей, который будет разделен между 10 победителями в равных долях.

Прием заявок длится до 1 ноября 2024 года. Подать заявку можно на платформе «Смартека».