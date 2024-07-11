Продолжается прием заявок на получение награды «Знание.Премия»

В этом году победителей определят в девятнадцати номинациях. В их числе — номинация «За вклад в сохранение семейных ценностей», которая приурочена к Году семьи в России.

Все заявки заочно оценит Экспертная комиссия из числа партнеров Общества «Знание». Шорт-лист награды сформирует Экспертный совет.

В прошлом году поступило более восемнадцати тысяч заявок из всех регионов России, а также из 34 стран мира.