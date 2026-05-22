Продолжается прием заявок на премию #МЫВМЕСТЕ

Прием заявок на международную премию #МЫВМЕСТЕ продлится до 24 мая 2026 года. К участию в мероприятии приглашаются волонтеры, наставники, представители бизнеса и некоммерческих организаций, регионы и муниципалитеты России.

В 2025 году на участие в премии поступило более 52 тыс. заявок из всех регионов РФ и 147 стран мира. Лауреаты получили поддержку организаторов и партнеров премии в развитии своих проектов.

Старт шестого сезона премии был дан 18 марта 2026 года в Молодежном центре «30/09» Донецка. Мероприятие состоялось в рамках празднования «Дня Горловки» – города-лауреата пятого сезона премии.

Прием заявок проходит на сайте премии по 12 номинациям. В их числе — номинации «Страна возможностей» и «Сила единства». Они ориентированы на поддержку инициатив в сфере культуры, образования, патриотического воспитания, наставничества, межнационального взаимодействия и сохранения духовно-нравственных ценностей.

Награждение победителей состоится в рамках Международного форума гражданского участия #МЫВМЕСТЕ в Москве в декабре 2026 года.