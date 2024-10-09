Продолжается прием заявок на премию в области поддержки трудоустройства молодежи «Труд крут»

До пятнадцатого октября длится прием заявок на Национальную премию в области создания условий и поддержки трудоустройства молодежи «Труд крут». Конкурс проводит МООО «Российские Студенческие Отряды».

Цель премии — поощрить организации за поддержку движения студенческих отрядов, повысить их мотивацию к привлечению студентов, а также напомнить о важности вопросов занятости молодежи.

К участию приглашаются организации, которые трудоустраивают участников студотрядов; колледжи и вузы, которые организуют деятельность таких отрядов; отделения «РСО» в регионах; физлица, которые участвуют в создании положительного имиджа РСО.

По итогам конкурса определят победителей в восьми номинациях. Их наградят в рамках Всероссийского слета студенческих отрядов, который пройдет в столице 22-25 ноября.