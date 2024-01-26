Продолжается прием заявок на соискание национальной премии «Россия — мои горизонты»

Фонд гуманитарных проектов информирует о проведении Национальной премии в области профориентации «Россия — мои горизонты», которая организуется в рамках проекта «Билет в будущее».

Целью реализации проекта «Билет в будущее» является формирование готовности к профессиональному самоопределению обучающихся 6-11 классов образовательных организаций. В задачи проекта «Билет в будущее» входит, в том числе, формирование у обучающихся карьерной грамотности и других компетенций, необходимых для осуществления всех этапов карьерной самонавигации.

Целью проведения премии является сбор и популяризация лучших практик профессиональной ориентации в рамках единой модели профориентации, а также поддержание имиджа России как центра притяжения для молодых талантливых специалистов различных профессий.

К участию в премии приглашаются педагоги, авторы корпоративных практик, методик, научных работ в области профориентации, индивидуальных школьных проектов, образовательные организации, региональные органы исполнительной власти в области образования. Главный критерий отбора: заявленные проекты должны помогать школьникам определиться с выбором будущей профессии и осознанно направлять образовательные и профессиональные интересы в рамках единой модели профориентации.

Прием заявок на соискание премии осуществляется до 15 февраля на этом сайте.