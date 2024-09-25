Продолжается прием заявок на творческий конкурс «По праву памяти»

Конкурс реализуется в рамках проекта «Фестиваль творчества для участников СВО». Его цель — сохранение семейной и исторической памяти об участниках СВО и оказание поддержки в адаптации к гражданской жизни через творческий процесс.

Конкурс предполагает участие в пяти номинациях: видеоролик, стих, песня, эссе, изображение. Принять участие могут все желающие жители в возрасте от десяти лет. В конкурсе рисунков могут поучаствовать и дети в возрасте от шести лет.

Подать заявку на участие можно до 15 ноября включительно на сайте конкурса. Тридцатого ноября будут определены победители регионального этапа. С 15 ноября до 30 января определят финалистов, а 31 января будет представлен список победителей федерального этапа. Их пригласят на фестиваль творчества для участников СВО «По праву памяти», который пройдет в марте в Москве.