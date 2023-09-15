Продолжается прием заявок на участие в конкурсе «Для чего я помню третье сентября», который посвящен Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Подать заявку можно до 17 сентября.

Конкурс пройдет в рамках Всероссийской акции ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом «Для чего я помню третье сентября», которую организовало Федеральное агентство по делам молодежи при поддержке ФСБ РФ, МВД РФ, Минобрнауки РФ, Минпросвещения РФ, СК РФ.

Принять участие в конкурсе могут жители в возрасте от 18 до 35 лет. Для этого нужно снять тематический видеоролик и опубликовать его во «ВКонтакте» или на Яндекс.Диске с хештегами #Япомню3сентября и #БудущееБЕЗтерроризма2023.

Также нужно зарегистрировать в системе Росмолодежи и в разделе «Мероприятия» подать заявку на участие в конкурсе, прикрепив ссылку на видеоролик.