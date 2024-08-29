До 30 сентября продолжается прием заявок на участие в Национальной премии «Патриот — 2024». Подать заявку могут все россияне, а также граждане зарубежных государств на сайте проекта .

Организатор премии — программа «Роспатриот» Федерального агентства по делам молодежи. Она проводится с целью реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации» нацпроекта «Образование». В ее рамках определяют лучшие проекты в части вклада в систему патриотического воспитания.

В этом году победителей определят в 11 номинациях: «Образование», «Культура», «Наука», «Правда», «Семейные ценности», «Сохраняя историю», «Гражданское единство», «Служение», «Собственным примером», «Союзное государство», «Патриот года».

Лучшие проекты будут определены членами экспертного совета. После этого в соцсети «ВКонтакте» пройдет национальное голосование. Сформированный по его итогам рейтинг номинантов передадут на рассмотрение почетному жюри. Церемония награждения лауреатов пройдет в очном формате 10 декабря.