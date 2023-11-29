Продолжается прием заявок на участие во всероссийской премии «Эксперт года»

Жители Подмосковья могут принять участие в тринадцатой Всероссийской премии «Эксперт года 2024». Ее организатором является ООО «Эксперт» Центр Аналитики».

К участию приглашаются представители бизнеса, экспертного сообщества, властных структур и общественных организаций. Заявки принимают по 20 номинациям до 20 января.

В рамках второго этапа будет определен шорт-лист. Его рассмотрят члены Экспертного совета, состоящего из известных представителей бизнеса, науки, общественных и культурных институтов, властных структур.

В рамках третьего этапа будут определены победители. Торжественная церемония награждения лауреатов пройдет в Санкт-Петербурге.

Подробная информация о премии представлена на сайте проекта.