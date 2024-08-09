Продолжается прием заявок на участие во всероссийском конкурсе лучших практик трудоустройства молодежи

Министерство труда и социальной защиты РФ в целях реализации пункта 27 Плана мероприятий по реализации Долгосрочной программы содействия занятости молодежи на период до 2030 года сообщает о проведении в 2024 году Всероссийского конкурса лучших практик трудоустройства молодежи.

Прием заявок на участие в конкурсе длится до 30 августа 2024 года. К участию приглашаются представители коммерческих и некоммерческих организаций, ИП, образовательных организаций, государственных и муниципальных учреждений, госкорпораций, органов местного самоуправления, органов власти, которые трудоустраивают молодежь в различных сферах экономики.

Участники подают заявки по следующим номинациям: «Трудоустройство особых категорий молодежи», «Сохранение и привлечение молодежного кадрового потенциала региона», «Партнерство в развитии профессиональных компетенций», «Профориентационная деятельность», «Трудоустройство молодежи на предприятия отдельных приоритетных отраслей», «Трудоустройство несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет», «Адаптация, сопровождение и построение карьерной траектории молодого специалиста, в том числе в рамках наставничества».

Наиболее успешные практики, поданные на конкурс, определит экспертная комиссия с 1 сентября до 19 октября. Финал конкурса пройдет 4-5 декабря. В его рамках участники должны будут презентовать свои практики. Церемония закрытия конкурса и награждения победителей состоится 6 декабря.

Подробная информация представлена здесь.