До 15 ноября продолжается прием заявок на участие во Всероссийском проекте «ЭтНик: кадры решают». Его реализует АНО «Ресурсный центр в сфере национальных отношений» при поддержке Федерального агентства по делам национальностей и Фонда президентских грантов в партнерстве с Домом народов России, факультетом госуправления МГУ им. М. В. Ломоносова, Комиссией Общественной палаты РФ по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции.

Проект направлен на формирование кадрового резерва этнокультурного сектора, обеспечивающего его планомерное и поступательное развитие, через повышение мотивации и систематизацию знаний молодых специалистов, а также получение ими практического опыта в реализации задач государственной национальной политики.

Проект ориентирован на молодых людей в возрасте 21-35 лет, заинтересованных в реализации проектов и активной деятельности в сфере межнациональных отношений. Участники смогут реализовать свой личностный потенциал через созидательную деятельность в рамках разработки индивидуальных этнокультурных проектов, получение и обмен знаниями, опытом, методиками, успешными практиками, профессиональными компетенциями. На последнем этапе у участников будет возможность получить удостоверение о повышении квалификации установленного образца.

В проекте примут участие наставники из числа экспертов, подготовленных в рамках серии проектов «ЭтНик». Это позволит выстроить устойчивую систему наставничества, создаст пространство преемственности, развития интеллектуальных и творческих навыков целевой группы проекта.

Для участия в проекте необходимо заполнить анкету и подготовить видеовизитку и рекомендательные письма. Подробная информация об условиях участия представлена здесь.