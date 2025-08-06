Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Наставничество». Он проводится в целях формирования базы лучших практик наставничества, выявления лучших наставников в сфере образования, воспитания, молодежной политики, в социальной сфере и общественной деятельности, на производстве, а также в сфере государственного и муниципального управления.

Организатором конкурса является Минпросвещения России, оператором конкурса является федеральное Институт развития профессионального образования при участии Минобрнауки России, Росмолодежи, Ассоциации волонтерских центров, некоммерческих организаций и институтов общественного развития «Добро.рф», АНО «Центр знаний „Машук“, АНО „Россия — страна возможностей“, Движения первых, Российского общества „Знание“, РСО, „Опоры России“.

В конкурсе принимают участие работники сферы образования, здравоохранения, культуры, спорта, социальной защиты и молодежной политики, предприятий, а также федеральных, региональных и муниципальных органов исполнительной власти, местного самоуправления и другие лица, осуществляющие наставническую деятельность.

Конкурс проводится в дистанционном формате в два этапа:

регистрация участников (17 июля — 10 октября 2025 г.);

отборочный этап (11 октября — 10 ноября 2025 г.).

Итоги конкурса будут подведены в ноябре 2025 года.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку по этой ссылке.