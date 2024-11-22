Продолжается прием заявок на всероссийский конкурс «Освободители Европы», который реализуется в рамках проекта ООД «Бессмертный полк России» при поддержке Фонда президентских грантов.

Цель конкурса — сохранение исторической памяти о подвиге советского народа в Великой Отечественной войне и решающем вкладе СССР в освобождение европейских стран от нацизма.

Конкурс проводится в четырех форматах: потомки солдат и командиров Красной Армии, освобождавших Европу в годы Великой Отечественной войны, могут рассказать истории своих героев в виде эссе, видеоролика, презентации или рисунка.

Заявки принимаются на сайте конкурса до 30 января 2025 года включительно. До 15 февраля экспертное жюри определит победителей в каждом формате. Список победителей будет опубликован на сайте конкурса 28 февраля.

В марте победители будут приглашены в Москву для участия в церемонии награждения и получения ценных призов. Также в Москве состоится Международный форум организаторов шествия «Бессмертного полка» в странах ближнего и дальнего зарубежья с участием победителей конкурса, а фотографии героев и их истории, присланные участниками конкурса, будут увековечены на интерактивном панно, созданном на основе уникальной авторской картины.