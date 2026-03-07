Продолжается регистрация на 1-й тур отборочного этапа Международной олимпиады по финансовой безопасности

До 14 марта 2026 года на цифровой платформе «Содружество» проходит регистрация на 1-й тур отборочного этапа VI Международной олимпиады по финансовой безопасности.

Организаторами мероприятия выступают: Федеральная служба по финансовому мониторингу, Минобрнауки России, Минпросвещения России, образовательные организации, входящие в состав Международного сетевого института в сфере ПОД/ФТ.

Автономная некоммерческая организация «Национальные приоритеты» входит в состав организационного комитета Олимпиады и осуществляет ее информационное сопровождение.

Олимпиада проводится ежегодно с 2021 и направлена на популяризацию финансовой безопасности как нормы жизни, а также на формирование у молодежи нового типа мышления: от финансовой безопасности личности - к финансовой безопасности государства. С 2025 года мероприятие проходит при поддержке национального проекта «Молодежь и дети».

Олимпиаде присвоен 1 уровень. Победители и призеры получают преимущества при поступлении в ведущие вузы России, а также предложения о прохождении практики и стажировки с возможностью дальнейшего трудоустройства от Росфинмониторинга, Банка России, ПАО «Банк ПСБ», МУМЦФМ, ведущих финансовых организаций и партнеров.

В 2025 году в мероприятиях Олимпиады приняли участие более 25 тыс. человек. Победителями и призерами стали 188 участников: 27 российских школьников и 161 студент из России и зарубежных стран.