Продолжается регистрация на Акселератор творческих проектов «Создавай.Таврида». Подать заявку на участие можно на этом сайте до 30 января.

Мероприятие организует Академия творческих индустрий «Меганом» (проект «Таврида.АРТ»). Оно пройдет с 8 по 13 марта 2025 года в городе Судак в Крыму.

Первая задача Акселератора — обучить участников основам социокультурного проектирования. Вторая задача — рассказать о возможностях грантовой поддержки и подготовить участников к представлению своего проекта на всероссийских и региональных грантовых конкурсах.

Программа Акселератора способствует развитию навыков презентации, ораторского мастерства и публичных выступлений, включает в себя командообразующие практики и тренинги по раскрытию творческого потенциала. Практическая часть программы предполагает работу над проектами, тренировочные выступления, консультации и получение обратной связи от экспертов.

По результатам итоговой защиты проектов будут определены финалисты, которые получат наставничество от экспертов в течение четырех месяцев после окончания программы и смогут поучаствовать в конкурсе от Росмолодежь.Гранты.

Принять участие могут жители в возрасте от 18 до 35 лет: деятели культуры и искусства, представители творческих объединений, НКО и культурных учреждений, активисты в области молодежной политики и те, кто уже реализует свои проекты.

Для участия нужно оставить заявку на сайте арт-кластера «Таврида», заполнить анкету, записать видеовизитку и выполнить творческое задание.