До 11 декабря продолжается регистрация на конкурсный трек семейных сообществ «Родные — Любимые». Мероприятие пройдет в рамках конкурса «Это у нас семейное».

Трек организует Общероссийское общественно-государственное движение детей и молодежи «Движение первых». Его цель — формирование семейных сообществ и вовлечение семей в социально-активную деятельность через сотворчество и поддержку традиционных духовно-нравственных ценностей.

Принять участие в треке могут команды из нескольких семей в составе обучающихся образовательных организаций в возрасте от 6 до 17 лет включительно и их родителей (законных представителей), представителей старшего поколения (дедушек и бабушек детей), других совершеннолетних членов семей.

Для участия нужно создать команду и придумать совместный проект. Далее подать заявку на участие на этом сайте и ждать результатов конкурса.