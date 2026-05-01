Продолжается регистрация на Всероссийский конкурс «Большая перемена»

Продолжается регистрация на участие в седьмом сезоне Всероссийского конкурса «Большая перемена» для детей и подростков. Это флагманский проект «Движения Первых», который реализуется при поддержке Федерального агентства по делам молодежи, Минпросвещения России и Минобрнауки России.

Регистрация для школьников 1-7 классов и старшеклассников из-рубежа открыта до 30 мая, для команд образовательных организаций – до 14 июня, а для старшеклассников и студентов ссузов – до 19 июня.

Принять участие в «Большой перемене» можно по одному из 12 направлений: наука и технологии, искусство и творчество, журналистика и новые медиа, добровольчество, историческая память, здоровый образ жизни, экология, урбанистика, путешествия и туризм, развитие образовательных технологий, молодежное предпринимательство, государственная оборона и безопасность.

Школьников 1-4 классов ждут онлайн-знакомство, марафон развития, онлайн-собеседование. Очный финал пройдет в декабре 2026 года в Москве. Победители могут быть приглашены в семейное путешествие.

Школьников 5-7 классов ждут дистанционный этап, онлайн-собеседование и очный финал. Финал пройдет в июле в Международном детском центре «Артек». Победители получат возможность отправиться в уникальное образовательное «Путешествие мечты» на поезде через всю Россию.

Педагоги-наставники, подготовившие победителей конкурса среди учеников 5-7 классов, получат приз в 100 тыс. рублей и смогут пройти образовательную программу от партнеров «Большой перемены».

Школьники 8-10 классов и студенты колледжей и техникумов в новом сезоне смогут участвовать как индивидуально, так и командой. На дистанционном этапе они пройдут тесты на выявление сильных сторон, профориентацию и тип интеллекта, а также подготовят видеовизитку, напишут эссе и расскажут о своей волонтерской деятельности. Финал состоится осенью в МДЦ «Артек», для студентов СПО – в Нижнем Новгороде. Победители получат до 1 млн рублей на обучение или реализацию проектов, а также дополнительные баллы при поступлении в вуз. Педагоги-наставники победителей «Большой перемены» получат денежную премию от 50 до 200 тыс. рублей.

Подробная информация доступна на сайте проекта.