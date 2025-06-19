Продолжается ремонт автомобильных дорог на территории Городского округа Серпухов

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

В настоящий момент продолжается ремонт дорожных участков на территории Городского округа Серпухов, выполнены работы на 28 из 64.

На улице Новой специалисты завершили замену асфальтового покрытия. На данном участке было уложено современное асфальтобетонное покрытие протяженностью 0,75 км и общей площадью 10350 квадратных метров.

Особое внимание уделено созданию прочного основания, правильному охлаждению и уплотнению асфальта после укладки. Это позволит в будущем избежать появления трещин и деформаций.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Серпухов ]

Дорога характеризуется высокой интенсивностью движения и граничит с пешеходной зоной, где в текущем году запланировано благоустройство.

Здесь предусмотрена замена дорожного покрытия, устройство велодорожки и дорожки для выгула собак, изменится центральная часть улицы — на ней будет проведен ремонт фонтана и прилегающей территории, обустроено парковочное пространство.

Начало работ запланировано на III квартал 2025 года.