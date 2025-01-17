Продолжается заочный тур всероссийского конкурса для молодежи «Моя законотворческая инициатива»

Продолжается заочный тур всероссийского конкурса молодежи образовательных и научных организаций на лучшую работу «Моя законотворческая инициатива». Он продлится до 7 апреля.

В конкурсе могут принять участие жители в возрасте от 14 до 35 лет, которые стремятся к законотворческой деятельности. Он состоит из двух туров: заочного и очного. В 2025 году заочные туры состоятся с 1 января по 7 апреля и с 4 августа по 8 сентября. Заключительные очные туры пройдут в Москве с 14 по 16 мая и с 3 по 5 октября.

Основной целью конкурса является привлечение молодежи к государственному управлению через ее участие в законотворческой деятельности, выявление, отбор и поддержка наиболее перспективных проектов молодежи для подготовки законодательных инициатив.

Направления конкурса: государственное строительство и конституционные права граждан; экономическая политика; социальная политика; образование, наука, здравоохранение и культура; бюджетное, налоговое и финансовое законодательство; оборона и безопасность; молодежная политика; энергетическая политика; региональное законодательство; миграционное законодательство.

Подробная информация об условиях участия представлена здесь.