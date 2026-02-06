«Продовольственный бунт в стиле Средневековья». Неизвестные в костюмах Робина Гуда ограбили супермаркет в Монреале

В Канаде нарастающее недовольство ценами на продукты вылилось в театрализованные акции гражданского неповиновения.

Как передает CNN, в Монреале появились неизвестные в костюмах, стилизованных под образ народного героя Робина Гуда, которые открыто похищают продукты из магазинов. Однако цель этих «ограблений» — не личная выгода, а перераспределение: украденные товары затем безвозмездно пополняют сеть «общественных холодильников» для нуждающихся.

Эта акция, организованная активистами группы «Робинс де Рюэль», позиционируется как политический жест, призванный привлечь внимание к проблеме продовольственной инфляции. Инцидент стал продолжением курьезной предновогодней истории, когда аналогичным образом поступили переодетые в Санта-Клаусов и эльфов борцы с дороговизной, оставив «подарки» под городской елкой.

