Продукт, не уступающий зарубежным аналогам, но по доступной цене: в Балашихе строится фабрика по производству сантехники

В сентябре 2022 года с предприятием заключен договор аренды земельного участка по программе «Земля за 1 рубль» в целях реализации проекта импортозамещения.

«Сейчас здесь закончено проектирование, активно строится производственный комплекс общей площадью 20 тысяч квадратных метров. Будет построена фабрика по производству сантехнических изделий, затем собственник планирует развиваться, осваивать новые виды продукции. Сегодня мы проговорили вопросы привлечения сюда ребят, которые заканчивают наши средне специальные учреждения. Также мы активно взаимодействуем с инвестором, решаем вопросы, связанные с транспортной доступностью», - сказал Сергей Юров.

Завершить строительство объекта планируют в феврале 2025 года. Сейчас здесь ведутся работы по возведению каркаса комплекса, затем начнется устройство кровли, а также монтаж фасадных панелей и заливка бетонных покрытий.

Создание производственно-складского комплекса позволит производить товары, попавшие под западные санкции, более недоступные к импорту в Россию. После реализации проекта на предприятии планируют создать 250 рабочих мест. Объем инвестиций составил 1,3 миллиарда рублей.

«Мы возводим складской комплекс по производству систем инсталляций для внутренних инженерных систем зданий. Объект строится с учетом всех современных требований и при помощи нового оборудования. На предприятии мы будем производить сантехнические инсталляции для крепления унитазов и раковин. В дальнейшем производство будет расширяться. Мы учитываем опыт европейских компаний, ушедших с российского рынка. Наша основная задача - сделать качественный продукт, не уступающий зарубежным аналогам, но по доступной цене», - сказал генеральный директор компании «Тайм» Михаил Ивлев.

Компания «Тайм» - оптово-розничная фирма, работающая в области систем отопления и водоснабжения, а также монтажа и ввода в эксплуатацию автономных систем. Она начала свою деятельность в 1993 году. Сейчас предприятие предлагает широкую гамму радиаторов водяного отопления, котельного оборудования, газовых колонок, водонагревателей, насосов, запорно-вентильной арматуры от отечественных и зарубежных производителей.