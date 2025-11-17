Продукты, одежда и комплектующие для дронов: на Донецкое направление ушла очередная партия помощи от Ленинского округа

Из Ленинского городского округа отправили очередной гуманитарный груз для военнослужащих, работающих на Донецком направлении. Помощь собрали по запросу бойцов 3-й мотострелковой дивизии при поддержке администрации округа и местной таджикской диаспоры.

По словам организатора движения «Пчелки добрых дел» Ольги Кудиновой, сборы ведутся регулярно — гуманитарные отправки уходят каждую неделю. В составе груза — продукты длительного хранения, теплая одежда, обувь, средства гигиены, комплектующие для дронов и маскировочные сети.

Жители округа продолжают приносить необходимые вещи в постоянные пункты сбора, которые работают на базе территориальных отделов администрации, в кинотеатре «Искра», молодежном центре «Энергия», военно-патриотическом центре «Стратегия» и других площадках.