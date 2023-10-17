Продукты завтрашнего дня удивили покупателя в Котельниках

Поразительное открытие ожидало жителя Котельников Александра Г. когда он пришел из сетевого магазина на улице Сосновой. Мужчина купил сыр «Франциск» и студень говяжий, которые еще не произведены и не упакованы.

«Вернулся в квартиру, стал изучать этикетку. Я купил продукты из будущего. Судя по дате, они будут упакованы только на следующий день», — пояснил Александр.

В подтверждение своих слов покупатель представил чек. На нем стоит число более раннее, чем на упаковке.

Александр добавил, что остается лишь гадать, чем вызван такой казус, сбоем техники или желанием продать залежалые продукты.