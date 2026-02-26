«Проехали и бросили одного»: губернатор Белгородской области признался, как его отказался подвезти местный житель

Губернатор Белгородской области оказался в затруднительном положении после поломки поезда в пригороде. Вячеслав Гладков попросил помощи у прохожего, но получил отказ и поручил разобраться в причинах такого поведения, пишет РБК .

Вячеслав Гладков, возглавляющий Белгородскую область, поделился в своем Telegram-канале необычным происшествием, случившимся с ним по пути из командировки. Неподалеку от Белгорода состав, на котором передвигался губернатор, внезапно сломался.

Глава региона вышел на дорогу в попытке найти попутный транспорт. Он заметил местного жителя и, представившись, обратился к нему с просьбой подбросить его до железнодорожного переезда. По словам Гладкова, расстояние составляло всего около 600–700 метров, так как за переездом его уже ожидал служебный автомобиль.

Однако мужчина ответил отказом. Губернатор не исключил, что такое поведение могло быть вызвано обидой гражданина на действия региональных властей. В связи с этим Гладков дал поручение выяснить, что именно послужило причиной столь категоричного отказа.