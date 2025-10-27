Проехавший половину России кот «отбил» хозяина у его жены

Дальнобойщик, несколько лет возивший с собой в рейсы кота по кличке Бусик, столкнулся с драматичным выбором, когда питомец сбежал во время остановки в Ростовской области. Как со ссылкой на Mash пишет интернет-издание «Ямал-Медиа», хозяин пошел на развод, лишь бы найти любимца.

Пушистый напарник, успевший побывать на Дальнем Востоке, в Сибири и на Урале, пропал два года назад, что стало переломным моментом в жизни водителя. Несмотря на активные поиски через специализированные чаты и предложения вознаграждения, найти Бусика не удалось. Параллельно с этим жена водителя, уставшая от постоянных разлук, поставила ультиматум — прекратить поездки с поисками и вернуться к семейной жизни или же подать на развод. Водитель выбрал преданность питомцу, сломав брак.

Чудо произошло спустя два года на том же самом автомобильном пункте пропуска (АПП) по пути в Крым, где кот исчез. Обнаружили Бусика на улице: животное сидело и ело мороженое. Выяснилось, что сбежавшего питомца все это время приютили сотрудники пограничной службы.

Кот, проявив удивительную привязанность, оставался вблизи места последней встречи с хозяином, что в итоге позволило им воссоединиться. Теперь дальнобойщика ждут поездки уже в любимой хвостатой компании.

