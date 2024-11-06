Проект «5 верст в Павловском Посаде» в поисках активных волонтеров

Жителей городского округа приглашают присоединиться к команде на проведение забега в рамках проекта «5 верст в Павловском Посаде». Коллектив находится в активном поиске разнообразных помощников.

Дружественные забеги «5 верст» собирают многочисленных любителей бега и людей, придерживающихся здорового образа жизни. Однако проведение таких крупных мероприятий требует высокой организации. В связи с этим команда открыла набор волонтеров, чтобы активное событие прошло по плану без нареканий.

Как отметили в соцсетях, рассматривают кандидатуры на разные роли. Команде перед забегом необходимо определить секундомера, волонтеров по раздаче карточек и разметке трассы, организатора, замыкающего, обработчика результатов и фотографа, который поможет запечатлеть спортивное событие.

Каждый желающий может записаться на определенное место на сайте. Волонтеров направят и обучат перед мероприятием, которое состоится в парке «Меленки» 9 ноября в 8:30.