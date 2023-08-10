Проект благоустройства парка в подмосковном Пушкине выдвинут на всероссийский конкурс

Подмосковье принимает активное участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая муниципальная практика». В этом году на суд жюри представлено семь оригинальных проектов.

Городской округ Пушкинский презентует Центральный парк культуры и отдыха в номинации «Градостроительная политика». В прошлом году в традиционном месте отдыха горожан выполнен масштабный комплекс работ по обновлению территории. В парке гармонично сочетаются зоны отдыха для детей и взрослых, спортивные площадки. В центре построена сцена для концертов. Как результат, Городской округ Пушкинский стал еще более привлекательным, как для местных жителей, так и для туристов.

В Министерстве благоустройства Московской области не сомневаются, что проект обновленного парка в Пушкине будет интересен коллегам из других регионов.

«Важной частью конкурса является возможность обмениваться практиками в муниципальной работе», — подчеркивает глава ведомства Михаил Хайкин.

Итоги конкурса будут подведены в октябре этого года.