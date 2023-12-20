Проект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус» проходит в Пушкино

В Городском округе Пушкинский стартовал проект «Ешь в Подмосковье. Попробуй зиму на вкус». Новостью поделились в социальных сетях администрации муниципалитета.

Одним из инициаторов и организаторов проекта выступило Министерство сельского хозяйства и продовольствия Подмосковье. В акции принимают участие точки общественного питания, которые специально разработали зимние блюда по фиксированной цене.

От Городского округа Пушкинский в проекте участвует новое кафе VAFFEL. Кафе отмечено специальной наклейкой как участник проекта. Гости заведения по специальной фиксированной цене 450 рублей могут заказать сет-меню. В него входит вафля «Снежный апельсин» и зимний напиток на выбор: глинтвейн, имбирный и другие.