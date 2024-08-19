Проект из Коломны победил на XI Форуме молодых библиотекарей России

Коломенские библиотеки отличились на всероссийском уровне, став победителями в конкурсе. Успех им принес проект, посвященный местному луку. Соревнование прошло в рамках Форума молодых библиотек России.

По словам методиста Коломенской центральной библиотечной системы, коллеги-библиотекари положительно отзывались о проекте. Более того, он показал другим специалистам, как можно одновременно работать с культурой, агротематикой и историей.

«Очень приятно, очень радостно, что коломенский продукт покорил сердца и участников форума, и строгого жюри», — отметила Юлия Младенцева.

Данный проект фокусируется на историческом значении местного лука, рассказывая об уникальных особенностях и стремясь продвигать его в качестве локального бренда. В перспективе это может поспособствовать развитию агротуристического направления в регионе.

Библиотечная система активно расширяет свою деятельность и выпускает различные арт-продукты, начиная с 2022 года. Одним из недавних проектов стала собственная краеведческая газета под названием «Коломенские истории», рассказывающая о местном крае.

Кроме того, в ближайших планах специалисты планируют создать каталог, посвященный изделиям крепостных крестьян — Николая и Семена Кудиновых. В XIX веке они основали на территории Коломенского уезда заводы по производству фарфора. Этот проект позволит сохранить и популяризировать культурное наследие региона.