Проект из Подмосковья вошел в число победителей премии «Больше, чем путешествие»

Туристско-краеведческий клуб «Летное поле» из Подмосковья вошел в число победителей всероссийской премии «Больше, чем путешествие». Он был признан лучшим в номинации «Больше, чем поход».

Цель премии — выявление, популяризация и поддержка проектов, людей и организаций, которые через содержательную работу с молодежью в рамках путешествий по России влияют на формирование гражданской идентичности, развивают патриотизм, вдохновляют на созидание и служение обществу, тем самым решая значимые государственные задачи.

За время проведения премии с 18 августа по 24 декабря 2025 года было подано свыше 7,7 тыс. заявок в восьми номинациях из 89 регионов России, привлечено более 450 экспертов. Общий охват премии составил 81,2 млн человек, участниками народного голосования стали более 125 тыс. человек.

Церемония награждения прошла 24 декабря в Национальном центре «Россия». Финалистам были вручены благодарственные письма президента РФ. Победителями стали 42 проекта.