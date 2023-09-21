Проект школы в Ленинском округе рекомендовали для строительства учреждений по всей России

Минстрой России признал проектное решение новой школы, которая появилась в ЖК Дрожжино-2 Ленинского округа, типовым для применения при строительстве похожих школ во всей стране. Об этом сообщили в областном Минстрое.

В ведомстве уточнили, что это позволит повысить эффективность расходования бюджетных средств при проектировании, а также сократить время и издержки, связанные с разработкой проектной документации и прохождением экспертизы. Школу построили в рамках нацпроекта «Образование», ее открытие состоялось 1 сентября этого года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что лучшие спортшколы региона получат гранты.