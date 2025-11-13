Проект «Созидатели» соберет 5 тыс. молодых предпринимателей и специалистов

Более 5 тыс. молодых людей примут участие в итоговом мероприятии Росмолодежь.Предпринимай и Росмолодежь.Профи — «Созидатели» — при поддержке стратегического партнера СберБизнес. Оно пройдет 22 ноября в Национальном центре «Россия» в Москве.

Участниками станут молодые предприниматели, специалисты, студенты и те, кто работает с молодежью в регионах.

Кульминацией события станет финал Всероссийской премии «Молодой предприниматель России». Лучшие участники будут награждены призами от партнеров, получат экспертную и медийную поддержку, а также доступ к возможностям для масштабирования своих проектов. Среди победителей премии будет разыгран главный приз в размере 1 млн рублей от СберБизнес.

Также пройдет марафон инициатив, где молодые предприниматели получат возможность презентовать свои проекты и законодательные инициативы напрямую инвесторам и ведущим экспертам.

Кроме того, пройдут встречи лидеров молодежных советов компаний и сообщества Росмолодежь.Предпринимай. Участники обсудят успешные кейсы, подведут итоги и наметят стратегические планы на следующий год. На площадке мероприятия будет работать «Маркет молодых» — выставка продукции отечественных производителей.

Зарегистрироваться можно здесь.