Проект «Вслед за отцом» удостоился общенациональной награды в Москве

В Москве прошла торжественная церемония вручения общенациональной награды в сфере высоких технологий и интернета. Один из престижных спецпризов взял тематический проект издательского дома «Аргументы и факты».

Как сообщает сайт aif.ru, спецпроект «Вслед за отцом» был отмечен специальным призом. Премию присудили в ходе торжественной церемонии в номинации «Детский рунет и семейные ценности».

Проект посвящен темам современного отцовства, затрагивает важные современные проблемы, популяризирует отцовство и семейные ценности в целом.

«Либо вы монах, либо вы в семье. И там, и там — смирение. И там, и там — стремление к безусловной любви. И мы признательны институту развития интернета, а также АНО "Национальные приоритеты" и союзу отцов за то, что поддержали наш проект», — прокомментировал получение награды первый замгенерального директора ИД «Аргумент и факты» Марина Мишункина.

Героями проекта стали сто настоящих отцов, представляющих разные национальности, профессии, с непохожими судьбами. В рамках реализованной идеи запустили и тематический документальный фильм, которые поддержали звезды кино и музыки. Хедлайнером стал Ярослав Дронов, известный как Shaman.

Отметим, что премию Рунета вручили в Третьяковской галерее. В 2024 году церемонию посвятили 30-летию.