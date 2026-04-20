Проезд без барьеров: как «умное» распознавание номеров ускоряет платные дороги

Оператор платной автодороги проспект Багратиона и Северный обход Одинцова, 15 апреля 2026 года внедряет сервис автоматической оплаты проезда на основе распознавания государственных регистрационных знаков (ГРЗ). Решение позволяет закрепить номер транспортного средства за лицевым счетом и заранее пополнить баланс — дальнейшие списания происходят автоматически, без участия водителя.

Сейчас сервис доступен только для юридических лиц и ИП:

- на проспекте Багратиона при проезде транспортного средства по зарегистрированному ГРЗ предоставляется скидка 5% от базового тарифа;

- на Северном обходе Одинцова технология работает в режиме бесконтактного проезда в желтых полосах для оплаты наличными или банковскими картами. Система распознает номер автомобиля, открывает шлагбаум и производит списание средств с лицевого счета. Оплата по ГРЗ не заменяет транспондер «Главная дорога»: водитель может выбрать любой удобный способ. Дополнительное преимущество сервиса — финансовая дисциплина и, как следствие, отсутствие возникновения штрафов.

«Технология распознавания ГРЗ переводит процесс оплаты в полностью автоматический режим. Система фиксирует факт проезда, формирует начисление и исключает необходимость дополнительных действий со стороны водителя — будь то остановка у шлагбаума или использование альтернативных сервисов для оплаты проезда, где работает система «свободный поток», — Вячеслав Некрасов, директор АО «Новое качество дорог».

