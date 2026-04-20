Тренер сборной раскрыл, к каким бедам ведет плохое судейство в РПЛ

Тренер сборной России по футболу Николай Писарев в эфире «Матч ТВ» рассказал, как качество судейство в Российской премьер-лиге сказывается на качестве игры.

«Огромная проблема в том, что из‑за нынешнего судейства футболисты в чемпионате России начали при каждом столкновении валиться и ожидать свистка. У нас и так невысокая интенсивность игры, но теперь она совсем упала. Начался театр юного зрителя вместо футбола», — сказал Писарев.

Специалист указал, что российские команды плохо умеют играть под давлением, которое возможно оказывать только при высокой интенсивности игры. По мнению Писарева, это аукнется нашим командам, когда они вернутся на международную арену, поскольку там судейство иное.

После возобновления сезона жалобы на судейство посыпались в каждом туре. Некоторые претензии клубов ЭСК признала обоснованными. Так, на минувшей неделе комиссия признала ошибочным назначение пенальти в ворота ЦСКА в матче с «Сочи» (0:1). Несправедливым эксперты сочли и удаление футболиста «Зенита» Педро в игре с «Краснодаром» (1:1). Его красная карточка была отменена.

Ранее Владислав Радимов раскритиковал главного тренера махачкалинского «Динамо» Вадима Евсеева за немногословное интервью после матча с «Зенитом».