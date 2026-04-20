Теплосети обновляют: глава Городского округа Пушкинский проверил ремонт в Ивантеевке

В рамках модернизации инфраструктуры в 2025 году удалось заменить около 1,5 км тепловых сетей. На 2026 год запланирован капремонт шести участков: пять из них расположены в Ивантеевке, еще один — в микрорайоне Софрино‑1. Помимо прокладки теплотрасс, предусмотрено благоустройство территории после завершения всех работ. Значительная часть этих задач будет выполнена силами местных предприятий.

Максим Красноцветов отметил, что по программе модернизации ведется ремонт котельных, причем работы уже близятся к завершению. В настоящее время идет оформление документации, а на каждом объекте проводится повторное уточнение государственной экспертизы по объемам и стоимости выполненных работ.

Обновление изношенных сетей и модернизация теплотрасс позволят повысить стабильность подачи тепла жителям округа.