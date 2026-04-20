Подмосковная компания вывела на рынок уникальные платформы для датчиков газа

На рынке микроэлектроники появился отечественный продукт, способный составить конкуренцию мировым лидерам отрасли. Компания из особой экономической зоны «Дубна» представила собственные микроэлектромеханические системы (МЭМС) — универсальные платформы для создания датчиков различного назначения. Как подтвердила пресс‐служба Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, разработка не уступает зарубежным аналогам, а ее производство полностью организовано на территории региона.

Преимущество новой технологии кроется в комплексном подходе к ключевым параметрам. Инженеры компании добились впечатляющего сочетания характеристик: исключительной чувствительности (до одной миллионной доли), высокой надежности в эксплуатации, продуманной производственной технологии и минимального энергопотребления. Благодаря этому сфера применения МЭМС оказалась чрезвычайно широкой: от бытовых устройств, предупреждающих об утечке газа, до сложных систем промышленной автоматизации, научных лабораторий и оборудования для мониторинга атмосферы в шахтах.

Масштабность проекта подчеркивают объемы инвестиций. По словам заместителя председателя правительства — министра инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерины Зиновьевой, общий объем вложений компании «С-Компонент Дубна» в развитие на территории ОЭЗ превысил 245 млн руб. Особого внимания заслуживает тот факт, что около 20 млн руб. направлено непосредственно на научно‐исследовательские и опытно‐конструкторские работы, включая разработку платформы для газовых датчиков. Такой акцент на НИОКР не только укрепляет конкурентные позиции предприятия, но и вносит весомый вклад в достижение технологического суверенитета России, снижая зависимость от зарубежных поставщиков в критически важных отраслях микроэлектроники.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил работу нового завода по производству гофрированного картона в Кашире.