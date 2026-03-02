Проезд по М-12 для жителей Татарстана рухнул в цене: сколько теперь надо отдать

Государственная компания «Автодор» объявила о запуске льготной системы проезда для жителей Татарстана на отдельном отрезке скоростной магистрали М-12. Специальные абонементы предназначены для водителей, которые часто пользуются маршрутом, соединяющим Нижнекамск с аэропортом Бегишево. Благодаря нововведению стоимость каждой поездки для них может снизиться почти на две трети.

Введение персональных скидок стало ответом на многочисленные просьбы граждан. Ранее жители Нижнекамского района и люди, ежедневно ездящие на работу в Елабугу, обращались к властям с требованием отменить плату за пользование дорогой. Напомним, что данный участок перестал быть бесплатным в конце 2025 года.

При этом со 2 марта, как и было запланировано, компания проводит ежегодную индексацию цен на всех своих платных магистралях, включая трассу до Казани. В «Автодоре» пояснили, что пересмотр тарифов необходим для покрытия расходов на текущее содержание полотна, ремонтные работы, обеспечение безопасности движения и выполнения обязательств перед инвесторами.

Таким образом, компания реализует двойной подход: с одной стороны, внедряет адресные программы лояльности для конкретных групп пользователей, а с другой — продолжает общую тарифную политику в отношении остальных водителей.