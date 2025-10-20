Проезд по Митяевскому мосту в Коломне вновь открыт, но с ограничениями

Наплавной Митяевский мост через Москва-реку в Коломне вновь открыт для транспорта после трехмесячного ремонта. Движение организовано в реверсивном режиме с регулировкой при помощи светофоров, установленных с обеих сторон переправы.

Как сообщил 20 октября глава городского округа Александр Гречищев, проезд по мосту разрешен для частного легкового и специального транспорта, однако автобусное сообщение пока находится в стадии проработки с автотранспортным предприятием.

Для обеспечения безопасности введены строгие ограничения по массе — проезд автомобилей тяжелее 3,5 тонны запрещен. На подъездах к мосту со стороны Коломны и Парфентьево установлены габаритные рамки, исключающие нарушение этого правила. Оперативную пропускную способность для машин экстренных служб обеспечивают дежурные сотрудники Мосавтодора.

Напомним, что 17 июля мост был экстренно закрыт после инцидента, когда грузовик-нарушитель, превысивший допустимый тоннаж, продавил въездную аппарель, что потребовало проведения срочных ремонтных работ. Открытие моста восстанавливает важную транспортную связь для жителей прилегающих территорий.