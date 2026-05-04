Проезд подешевел на глазах: Солодов жестко наказал транспортников за высокие тарифы в мае

После вмешательства губернатора Камчатского края тарифы на автобусном маршруте № 104к стали более доступными для пассажиров, предпочитающих оплату наличными средствами. Об этом пишет kamchatka.aif.ru.

Реакция властей на жалобы населения

В Камчатском крае пересмотрели тарифную сетку для маршрута № 104к, связывающего Петропавловск-Камчатский с Елизовом. Причиной для оперативного вмешательства главы региона Владимира Солодова стали массовые обращения граждан, недовольных серьезным разрывом в стоимости проезда при разных способах оплаты. По поручению губернатора министерство транспорта и дорожного строительства провело переговоры с транспортной компанией для устранения несправедливой наценки на билеты, приобретаемые за наличный расчет.

Обновленная система тарификации

С 1 мая 2026 года на маршруте начала действовать новая дифференцированная система оплаты наличными, которая теперь напрямую привязана к дальности поездки. Максимальная цена билета между конечными пунктами — Петропавловском-Камчатским и Елизовом — зафиксирована на уровне 170 рублей. Если пассажиру необходимо доехать только до 20-го километра, стоимость составит 100 рублей. Министр транспорта Александр Сафонов подчеркнул, что компромисс с перевозчиком был достигнут в кратчайшие сроки ради обеспечения доступности транспорта для всех категорий жителей.

Сохранение льгот при безналичном расчете

Несмотря на снижение цен для «наличных» пассажиров, оплата банковской картой остается наиболее экономичным вариантом передвижения. Стоимость проезда по безналу не изменилась: поездка от Центрального рынка до Елизова по-прежнему стоит 135 рублей, а короткий маршрут от 10-го километра обойдется всего в 100 рублей. Власти отмечают, что такая разница в тарифах продолжает стимулировать переход граждан на цифровые платежи, при этом не создавая критической финансовой нагрузки на тех, кто пользуется бумажными деньгами.