Профессия сантехника в Подмосковье стала одной из самых высокооплачиваемых

Профессия сантехника в Подмосковье демонстрирует рекордные показатели доходности — средняя заработная плата мастеров достигла 165 тысяч рублей, что делает эту рабочую специальность финансово привлекательной для выпускников школ. Об этом пишет REGIONS , ссылаясь на аналитическую платформу «ГородРабот.ру».

Так, по данным аналитиков, прошлый год средний доход специалистов по России составил 126 326 рублей, при этом именно показатель в 165 000 рублей встречается в вакансиях наиболее часто. Максимальные заработки получают сантехники-универсалы и мастера 6 разряда, способные выполнять комплексные работы по монтажу и обслуживанию инженерных систем.

Получить профессию можно в подмосковных колледжах всего за два года на бесплатной основе. Колледж сферы услуг № 32 предлагает направления «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств» и «Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».

Образовательный комплекс градостроительства «Столица» готовит специалистов по монтажу сантехнических устройств и систем кондиционирования с обучением 2 года 10 месяцев. Колледж «Подмосковье» и «Красногорский колледж» реализуют программу «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» продолжительностью 1 год 10 месяцев, что позволяет быстро выйти на рынок труда.

Выпускники работают в строительных компаниях при возведении новых объектов, сервисных организациях, специализирующихся на ремонте, и государственных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Историческая значимость профессии, учрежденной международным сообществом как Всемирный день сантехника в 2010 году, подчеркивает ее важность для современной городской инфраструктуры.

