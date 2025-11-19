Профессия сантехника в Подмосковье стала одной из самых высокооплачиваемых
REGIONS: сантехники в Подмосковье могут заработать до 165 тыс. рублей
Фото: [Деньги/Медиасток.рф]
Профессия сантехника в Подмосковье демонстрирует рекордные показатели доходности — средняя заработная плата мастеров достигла 165 тысяч рублей, что делает эту рабочую специальность финансово привлекательной для выпускников школ. Об этом пишет REGIONS, ссылаясь на аналитическую платформу «ГородРабот.ру».
Так, по данным аналитиков, прошлый год средний доход специалистов по России составил 126 326 рублей, при этом именно показатель в 165 000 рублей встречается в вакансиях наиболее часто. Максимальные заработки получают сантехники-универсалы и мастера 6 разряда, способные выполнять комплексные работы по монтажу и обслуживанию инженерных систем.
Получить профессию можно в подмосковных колледжах всего за два года на бесплатной основе. Колледж сферы услуг № 32 предлагает направления «Монтаж и эксплуатация внутренних сантехнических устройств» и «Мастер инженерных систем жилищно-коммунального хозяйства».
Образовательный комплекс градостроительства «Столица» готовит специалистов по монтажу сантехнических устройств и систем кондиционирования с обучением 2 года 10 месяцев. Колледж «Подмосковье» и «Красногорский колледж» реализуют программу «Мастер по ремонту и обслуживанию инженерных систем ЖКХ» продолжительностью 1 год 10 месяцев, что позволяет быстро выйти на рынок труда.
Выпускники работают в строительных компаниях при возведении новых объектов, сервисных организациях, специализирующихся на ремонте, и государственных предприятиях жилищно-коммунального хозяйства. Историческая значимость профессии, учрежденной международным сообществом как Всемирный день сантехника в 2010 году, подчеркивает ее важность для современной городской инфраструктуры.
Ранее в Госдуме предложили революционные выплаты для многодетных россиян.