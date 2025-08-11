Профессия «вымрет»? Министр транспорта раскрыл, что ждет курьеров

В Минтрансе РФ предположили, что профессия доставщика может исчезнуть. Об этом сообщил ТАСС , цитируя представителя ведомства.

Министр транспорта РФ допустил тот факт, что курьер, возможно, станет «вымирающей профессией». Свои предположения он пояснил появлением технологии доставки дронами. Как заявил Никитин, уже сейчас есть определенные эксперименты, которые с этим связаны.

Хотя внедрение подобного способа планируется не скоро. Перед его активным использованием важно убедиться в безопасности людей и завершить все испытательные мероприятия.

Слова министра прозвучали в кулуарах интенсива «Архипелаг 2025», проходящего в рамках форума по беспилотным системам и технологиям будущего.

